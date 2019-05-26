الامارات | ممرات مطورة في مطار دبي لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن ممرات مطورة في مطار دبي لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها نفذت خطة تحول شامل لبوابات مرور المسافرين، بمطارات دبي، لتصبح ذكية بالكامل، إلى جانب ممرات خاصة مطورة، لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والأطفال، بحيث لا يتجاوز وقت انتظارهم سبع ثوانٍ، كحدٍّ أقصى، لإنهاء إجراءاتهم، وذلك بهدف مواكبة النمو القياسي في أعداد المسافرين عبر مطارات دبي.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة خاصة في مبنى 3 لمطار دبي الدولي، انتهاء الإدارة من تحويل جميع بوابات المرور إلى ذكية، وبدء العمل بالكاونترات الحديثة، التي صممت لتوفير أكبر قدر من السلاسة للمسافرين، وتقليص وقت انتظارهم.

وأكد مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، العميد طلال الشنقيطي، أن الإدارة تستهدف الوصول، بمستخدمي هذه البوابات، إلى نسبة 50% من إجمالي المسافرين قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن مليونين و667 ألفاً و928 مسافراً من دبي وإليها، استخدموا البوابات الذكية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية أبريل الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مليوناً و953 ألفاً و724، للمسافرين والقادمين.

ولفت إلى أن إقامة دبي وفرت 122 بوابة ذكية للقادمين والمغادرين، إذ تستهدف رفع عدد مستخدميها إلى 50%، من إجمالي المسافرين قبل نهاية العام الجاري، في حين يبلغ عدد مستخدميها حالياً نحو 22% من إجمالي المسافرين، فيما ستقدم الكاونترات الحديثة البالغ عددها 99 كاونتراً، في صالات القادمين والمغادرين في مبنى 3 في مطار دبي الدولي، خدماتها إلى الفئات التي يصعب عليها استخدام البوابات، مثل الأطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين.

وأفاد العميد الشنقيطي بأن الإدارة حققت رقماً قياسياً في التدقيق على المسافرين، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على تحديث وتطوير مركز القيادة والتحكم الذكي، بتجهيزه بأفضل التقنيات والأنظمة الحديثة المتطورة على مستوى العالم، كونه يقوم بحلقة الوصل والتنسيق بين جميع قطاعات إقامة دبي، حيث يمكن متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بكل قطاعات الإدارة، كما يعمل المركز على مراقبة عمل المنافذ، من خلال كاميرات المراقبة الموزعة بمنطقة تخليص المسافرين في جميع مباني مطارات دبي، والمنافذ البحرية والبرية، لضمان سلامة المسافرين، وتبسيط إجراءات سفرهم، لضمان استمرارية العمل.

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من جهتها، قالت مدير إدارة منافذ المستقبل والممرات الذكية، نورة المزروعي: «إن البوابات الذكية مشروع تطوير متكامل، لصناعة المنافذ الجوية في مطارات دبي، يهدف إلى مواكبة النمو القياسي في أعداد المسافرين، ما يجعل سفرهم تجربة أفضل».

450 متعاملاً مع مركز الخدمات في مطار دبي يومياً

يقدم مركز الخدمات في مطار دبي الدولي، الموجود في المبنى 3، خدمات أذونات الدخول والإقامة بأنواعها، وخدمات تجديد جوازات سفر المواطنين، وخدمات التحقيق والمتابعة، وذلك على مدار 24 ساعة، ويصل عدد المتعاملين يومياً إلى 450 متعاملاً بحد أقصى.

وحسب الإقامة، فإن إجراءات تجديد جوازات السفر، تتم خلال فترة زمنية تراوح بين 13 و15 دقيقة، حيث زود المركز بجميع الأجهزة والأدوات التي تسهل الإجراءات.

ويعمل المركز على قياس أدق التفاصيل في الإجراءات، واحتساب مدة إجراء المعاملات من خلال نظام الاصطفاف الذكي، للتأكد من أن جميع الإجراءات تمرّ بسلاسة، إضافة إلى رصد ومتابعة مؤشرات الأداء لقنوات تقديم الخدمات للمتعاملين، التي توفرها «إقامة دبي» بهدف تحقيق السعادة للمتعاملين، كما تم تجهيز مركز التحكم والسيطرة الذكي بأجهزة استشعار مربوطة بأنظمة ذكية، تعمل على مدار الساعة.

غرفة عمليات عالية الكفاءة، ومركز خدمات على مدار الساعة.