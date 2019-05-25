"منّا ولكم" توفر احتياجات 67 أسرة متعففة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مبادرة «منّا لكم»، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، والتي تأتي بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة الأعمال الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وتستهدف توفير الاحتياجات الرئيسة، من الأدوات الكهربائية والمنزلية لـ67 أسرة متعففة في عجمان، من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الوزارة.

حضر الإطلاق، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس هيئة الأعمال الخيرية، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط.

وأبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي إعجابه بفكرة المبادرة التي تلبي الاحتياجات المادية للأسر، وتعزز الإحساس المعنوي بمزيد من السعادة والسرور لدى أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية تلمّس احتياجات المواطنين، والوصول إلى متطلباتهم والمبادرة الدائمة بتوفيرها، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تدعم العطاء بلا حدود، وتحرص على توفير أفضل سبل العيش لأبناء الوطن كافة.

من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حرص حكومتنا الرشيدة والذي تترجمه على أرض الواقع وزارة تنمية المجتمع بجهودها ومبادراتها التنموية، من خلال القيام بدراسة احتياجات الأسر والفئات المجتمعية المختلفة بصفة مستمرة، والوصول إلى الأسر المتعففة وبحث متطلباتها، والعمل على توفيرها بشتى السبل وبالسرعة الممكنة، بما يُدخل السعادة والسرور إلى البيوت، ويدعم الاستقرار الأسري على مستوى المجتمع.