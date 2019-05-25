تطبيق للتبليغ عن حالات التنمر

الشارقة (الاتحاد) أكد أعضاء شورى شباب الشارقة أهمية التعاون والعمل المشترك على مواجهة ظاهرة التنمر عند الأطفال في المدارس، مطالبين باستحداث تطبيق إلكتروني إماراتي مخصص للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، يمكن تقديم الشكاوى من خلاله، والتواصل عبره مع اختصاصيين اجتماعيين وتربويين ومعالجين نفسيين، مشيرين إلى أهمية تخصيص لجان وحصص توعوية داخل المدارس لرفع وعي الطلاب بخطورة هذه الظاهرة والحد منها عبر برامج تعليمية ونفسية.

جاء ذلك خلال الجلسة الشبابية الأولى لشورى شباب الشارقة التي نظمتها ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مساء أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت عنوان «التنمر.. بين الأسباب والآثار» استضافت خلالها 80 عضواً وعضوة من شورى شباب الشارقة، وكلاً من عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومريم إبراهيم القصير مديرة إدارة التثقيف الاجتماعي لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومريم جابر الشامسي مديرة إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، وطاهر أحمد المحرزي رئيس قسم شؤون المتعلمين في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أجابوا خلالها على أسئلة الشباب والفتيات ومناقشة رؤيتهم للظاهرة وحلولهم واقتراحاتهم لها.

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