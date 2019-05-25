محمد بن زايد: الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة المتجذرة

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال، مؤكداً سموه أن الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة المتجذرة.
ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "تهانينا للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال.. مناسبة مجيدة تُخلّد ذكرى إنطلاقة الأردن نحو آفاق البناء والتنمية الشاملة، وهو اليوم في ظل قيادة أخي الملك عبدالله بن الحسين يحث الخطى نحو التطوير والنهضة الحضارية.. الإمارات والأردن نموذج في الوحدة والأخوة المتجذرة".
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