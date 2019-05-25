انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لجمعية الصحة العالمية

انتخبت جمعية الصحة العالمية خلال دورتها الـ 72 دولة الإمارات، لعضوية المجلس التنفيذي لجمعية الصحة العالمية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية في قصر الأمم بجنيف، وفد الدولة برئاسة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وبحضور عالية هلال الشحي نائب رئيس بعثة الدولة في جنيف.

يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يتألف من 34 عضواً لولاية مدتها ثلاث سنوات، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً ويعقد الاجتماع الرئيسي عادة في يناير، مع عقد اجتماع ثان خلال مايو بعيد اختتام أعمال جمعية الصحة التي تعقد دوراتها العادية خلال مايو من كل عام.

ويعمل المجلس التنفيذي على إنفاذ ما تقرره جمعية الصحة، وإنفاذ سياساتها وإسداء المشورة إليها، والعمل عموماً على تيسير عملها.

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وكانت جمعية الصحة العالمية في دورتها الحالية انتخبت في افتتاح أعمال الجمعية دولة الإمارات لمنصب نائب الرئيس لهذه الدورة.

ويأتي هذان الانتخابان ليؤكدا مدى اعتراف المجموعة الدولية بشكل عام ومنظمة الصحة العالمية بشكل خاص بالدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات في المجال الصحي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، إذ وقعت دولة الإمارات على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية على الاتفاق العالمي لمنظمة الصحة العالمية الرامي إلى المضي قدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

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