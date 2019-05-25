"التربية" ملتزمة إعادة جدولة اختبار "EmSAT" بعد عطل مفاجئ

اعتذرت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة للطلبة وأولياء الأمور، عن العطل التقني المفاجئ في اختبارات "EmSAT" المقررة اليوم السبت، مؤكدة التزامها إعادة جدولة الاختبار إلى موعد آخر ستعلنه في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إلى أن نظام اختبار الإمارات القياسي "EmSAT" تعرض لعطل تقني مفاجئ اليوم السبت. وأضافت أنها تعمل حالياً مع شركائها لإصلاح هذا العطل.

وأشارت إلى أن "الوزارة تلتزم إعادة جدولة الاختبار لموعد آخر وسنعلمكم به قريباً. ونشكركم على تفهمكم وجهودكم في رفع مكانة التعليم بالدولة تماشياً مع رؤيتها ومئوية 2071".