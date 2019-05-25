الامارات | "طرق دبي" تنجز 90% من مشروع تطوير محور شارع طرابلس‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تنجز 90% من مشروع تطوير محور شارع طرابلس‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 90% من مشروع تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بطول قرابة 12 كيلومترا، الذي يأتي إنجازه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الخمسية لمشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، وسيكون المشروع محوراً موازياً وداعماً لمشروع تطوير شارع المطار الذي افتتحته الهيئة مؤخراً، ويتوقع افتتاح المشروع في نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير يسهم المشروع في تعزيز محاور الربط بين إمارتي دبي والشارقة، إضافة إلى تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور، وكذلك عند تقاطع شارعي الرباط وند الحمر عند نادي بالرميثة، إضافة إلى توفير حركة حرة بسعة مرورية 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين (6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه)،

Advertisements

وأنه يُتوقع أن يسهم في تخفيف الأحجام المرورية على هذين المحورين بنسبة 30%، وسيعمل المشروع عند اكتماله محورا موازيا لمحوري العمردي - الخوانيج، والعوير ــ رأس الخور.

وأضاف إن العمل في المشروع يسير بوتيرة متسارعة، حيث انتهت الشركة المنفذة للمشروع من تمديد شارع طرابلس من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى شارع الإمارات، وكذلك الجسر الذي يربط امتداد شارع طرابلس مع شارع الإمارات باتجاه الشارقة، وانتهت من تطوير التقاطع المجسّر بين شارعي طرابلس والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسر الواقع على محور شارع طرابلس مع شارع نواكشوط 92%، فيما وصلت في النفق الواقع على تقاطع شارعي طرابلس والجزائر (مردف ـ الورقاء) إلى 75%.

وأوضح الطاير أن مشروع تطوير محور شارع طرابلس يشمل توسعة شارع طرابلس من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مركز مردف سيتي سنتر وحتى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول 6.5 كيلومترات، وتنفيذ شارع جديد في المنطقة البرية من تقاطع شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى شارع الإمارات بطول 5.3 كيلومترات بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ليرتفع بذلك طول المحور إلى قرابة 12 كيلومترا، كما يتضمن تطوير التقاطعات على طول المحور، حيث سيتم تطوير تقاطع شارع طرابلس مع شارع الجزائر إلى نفق بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الرباط إلى شارع طرابلس، مع تطوير التقاطع السطحي الحالي المحكوم بإشارة ضوئية، ويتوقع أن يسهم هذا التطوير في خفض زمن الانتظار على التقاطع القائم من ثلاث دقائق إلى أقل من دقيقة، وأن المشروع يشمل أيضا تطوير الدوار القائم على شارع طرابلس مع شارع نواكشوط إلى جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية، وكذلك تطوير الدوار الحالي على شارع طرابلس مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وإنشاء شوارع تجميعية لحركات الالتفاف، إضافة إلى إنشاء نفقين لعبور الجمال وتوسعة نفق عبور الجمال رقم 3 على شارع الإمارات، وأن المشروع يتضمن كذلك تطوير تقاطع امتداد شارع طرابلس مع طريق الإمارات بإنشاء جسر يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع طرابلس إلى شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة بسعة ثلاثة مسارات، إلى جانب أعمال التوسعة على شارع طرابلس في عدة مواقع وتحسينات عند نادى بالرميثة وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية بدل الدوارات القائمة في منطقه محيصنة، ويشمل المشروع إنشاء جسر يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع طرابلس إلى شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة بسعة ثلاثة مسارات، وإنشاء تقاطع سطحي (دخول وخروج) للحركة القادمة من الشارقة على شارع الإمارات.