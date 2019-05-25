كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو بالفاصل الزمني لدبي بكاميرا فوجي جي إف إكس100 بدقة 102 ميغا بيكسل

عندما طلبت Fujifilm من المصور بينو سارادزيتش الحائز على جائزة والمرشح لجائزة إيمي اختبار الكاميرا GFX100 الجديدة بدقة 102 ميغابكسل، أخذ ساراديتش الكاميرا في جميع أنحاء دبي وأنشأ هذا الفيديو بتقنية الفاصل الزمني لمدة ثلاث دقائق بعنوان “HERMES”.

وكان سارادزيتش، سفير فوجي فيلم، يتمتع بامتياز اختبار إحدى إصدارات GFX100 النموذجية الموجودة في العالم. وهو يعتقد أن “HERMES” هو أول فيديو يتم التقاطه بهذه الكاميرا الجديدة الرائدة، بحسب موقع petapixel.

ويقول: “سرعان ما بحثت عن أسطح المنازل في دبي وأبو ظبي، وصورت أي مشهد في الأفق. كنت أتوقع نتائج مثيرة للإعجاب، فالوضوح والحيوية ودقة الصور التي تنتجها GFX100 مذهلة للغاية”.

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