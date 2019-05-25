الامارات | مؤسسة خليفة الإنسانية تطلق حملة توزيع طرود غذائية على آلاف الأسر في قطاع غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة خليفة الإنسانية تطلق حملة توزيع طرود غذائية على آلاف الأسر في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حملة توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة في محافظات قطاع غزة .

وصرح مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية أن المرحلة الأولى من الحملة والتي انطلقت في قطاع غزة ستشمل كافة محافظات غزة الخمس وسيستفيد منها على مدار الأيام القادمة ما يقارب أربعة وعشرون ألف أسرة محتاجة .

وأوضح أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتواصل الانساني "فتا” وستغطي جميع محافظات غزة في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه مؤسسة خليفة الإنسانية سنويا في فلسطين بتقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الظروف الصعبة والقاهرة وخاصة في شهر رمضان المبارك.

من جهته أفاد مسؤول التوزيع في محافظة خانيونس أن عملية التوزيع قد تمت في المحافظة بنجاح كبير من حيث التنظيم واختيار العائلات المستفيدة الذي تم بناءا على مسح اجتماعي ، وأشاد المسؤول بجهود مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني ومستوى وتميز الطرد الغذائي ومحتوياته، مقدما شكره وتقديره باسم آلاف الأسر المستفيدة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومؤسسة خليفة الإنسانية وكافة العاملين فيها على جهودهم ودعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده مما له أثر كبير في تخفيف معاناة العائلات المحتاجة وتوفير العون والمساعدة لها .