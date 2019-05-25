تجربة "استشراف المستقبل" أمام "محاكم دبي"

دبي(الاتحاد)

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من محاكم دبي، برئاسة خليفة محمد المحرزي، رئيس قسم أول إدارة المعرفة، إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وذلك بهدف الاطلاع على منظومة استشراف المستقبل، والدراسات العلمية التي أجراها المركز في مجال الدراسات البحثية المستقبلية، وبحث سبل التعاون المشترك، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، حرص المركز على التعاون في العديد من المجالات والأنشطة، ونقل خبراته إلى المؤسسات والجهات الأخرى، لاسيما في المجال العلمي ومجالات إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجال الاستشرافي، وإعداد التقديرات التنبئية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

واستعرض الخطة الاستشرافية، خلال السنوات القادمة، موضحاً الرؤية، بالإضافة إلى الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار، وذلك من خلال إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات المستقبلية، وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.