سيدات الجاليات يستعرضن عادات رمضان

أبوظبي (وام) شاركت سيدات الجاليات العربية، وسيدات عدد من السفراء لدى الدولة في البرنامج الذي نظمه مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، في أبوظبي تحت عنوان «رمضان والشعوب.. ثقافات وعادات»، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني الرابع عشر للنادي الذي يختتم اليوم في مسرح أبوظبي على كاسر الأمواج.

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث: إن الهدف من البرنامج هو مشاركة الإخوة العرب للتعرف على ثراء التراث العربي، لاسيما في شهر رمضان.

واحتوى البرنامج على عروض فيديو بينت ملامح التراث الإماراتي، من عادات وتقاليد وأكلات تراثية وأزياء وحرف تقليدية، كما عرض الفيديو أنشطة نادي تراث الإمارات وأدواره المهمة في حفظ التراث ونشره.

كما استعرض فيديو آخر الأجواء التراثية والاجتماعية لرمضان في مصر، والمفردات الخاصة بالشهر الفضيل، مثل المسحراتي والفوانيس، فيما قدمت الجالية السودانية عرضاً لرقصة «الصقرية» التراثية.

وشرحت متحدثات من الجالية السعودية والسودانية والمصرية والجزائرية الخصوصيات التي يمتاز بها شهر رمضان في بلدانهن وعاداتهن العريقة.

كما استعرضت سيدات مركز أبوظبي النسائي، التقاليد الإماراتية الأصيلة في استقبال شهر رمضان والاحتفاء به وتعظيمه.

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