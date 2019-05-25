"الشرطة المجتمعية": للشركاء دور رئيس في مكافحة الظواهر السلبية

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، على أهمية تضافر الجهود في مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع من خلال رصدها وتحديد حجمها ومجابهتها وتنفيذ البرامج المجتمعية للتصدي لها والتقليل من الأضرار التي قد تنجم عنها.

وقال لـ«الاتحاد»: إن نحو 90% من الظواهر المجتمعية السلبية والتي تحدث بصور موسمية، يكون للشركاء الدور الأكبر في مواجهتها والتقليل من آثارها أو مدى انتشارها وبالتالي تكوين رأي عام واعٍ يدرك التأثيرات السلبية التي قد تنتج عنها وأهمية القضاء عليها في المجتمع.

وأفاد بأن هناك العديد من القضايا والأمور والظواهر التي تتفاعل معها الشرطة المجتمعية وتعمل على مكافحتها من خلال الحملات التوعوية، ومن أهمها ظواهر التسول والباعة الجائلون والابتزاز الإلكتروني، وكذلك الحملات التوعوية الموسمية مع بداية العودة للمدارس والتوعية من حوادث الغرق بدخول الصيف، وتأمين المنازل وقت السفر من السرقات وتركيب أجهزة المراقبة والمتابعة لها.

وأضاف أن من بين الظواهر الاجتماعية التي تعمل الإدارة على زيادة توعية الأهالي بها وضرورة التعاون مع الجمهور للتصدي لها، الحد من الجريمة في المناطق الصناعية، من خلال شركاء رئيسيين، بإنارة الطرقات والشوارع وتركيب كاميرات المراقبة والالتزام بالشروط الأمنية، وغيرها من الاشتراطات الأخرى التي تصب في صالح المنشآت وحمايتها، بالإضافة إلى حملات توعوية في المناطق السكنية وكذلك في الحدائق المتواجدة بالأحياء لتوفير أجواء آمنة لمرتاديها.

وأشار المري إلى أن الأنشطة المجتمعية التي شاركت الإدارة فيها منذ مطلع العام الجاري، بلغت 31 نشاطاً بين حملات توعوية وندوات ومشاركات مجتمعية، وغيرها، استفاد منها 17889 شخصاً من الأهالي والشركاء المستهدفين، وركزت على ثلاث حملات الفترة الماضية هي السرقة من المحال التجارية وحملة الابتزاز الإلكتروني وحملة «أمان يا رمضان»، حيث تم توعية نحو 21 ألف شخص حتى الآن.

واستعرض المقدم المري عدداً من الحملات الموسمية التي نفذتها الشرطة المجتمعية، ومنها حملة «كافح التسول وساعد من يستحق» للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في أيام شهر رمضان الفضيل، مناشداً أفراد المجتمع بضرورة التعاون مع الشرطة بالإبلاغ عن أي من حالات التسول يتم رصدها عبر قنوات الاتصال التي توفرها شرطة الشارقة من خلال الأرقام (80040) و(901)، وأن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الشرطة المجتمعية استغلت الخيام الرمضانية وانتشارها في إمارة الشارقة (نحو 150 خيمة) من خلال إطلاق مبادرة بالتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، تستهدف توعية أكثر من 60 ألف شخص من القاصدين لهذه الخيام، من خلال تقديم المحاضرات خلال الأيام الماضية تتعلق بخمس قضايا أمنية خطيرة، هي المخدرات، السرقات، الجرائم الإلكترونية، تعليمات حول الاحتشام، وقوانين العبور والمرور وبعض القوانين التي تخص فئات المجتمع كافة.

شباك المُتصيدين

ذكر المقدم أحمد المري أن الابتزاز الإلكتروني يعتبر من بين أهم الموضوعات التي تركز الإدارة على توعية الجمهور بها لتجنب الوقوع في شباب المُتصيدين، واستغلال البعض لحالات الضعف التي يقع بعض الناس فيها جراء استمساك بعض ضعاف النفوس بصور خاصة بهم أو مواد فيلمية خاصة، مشيراً إلى أن حملات التوعية في هذا الشأن تستهدف الطلاب والطالبات لتجنب قبول صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مجهولين.