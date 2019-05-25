محمد بن زايد يودع ملك البحرين

أبوظبي (وام) غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، البلاد، أمس، بعد زيارة للدولة.

وكان في وداع جلالة ملك البحرين لدى مغادرته مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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