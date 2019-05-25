"قلب واحد.. فرحتنا غير" في شرطة دبي

دبي(الاتحاد) شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعالية «نحن قلب واحد.. فرحتنا غير» التي نظمها قطاع التميز والريادة لموظفيه في إطار تعزيز التواصل، وروح الفريق الواحد بينهم إلى جانب تعزيز الرابط الأسري.

حضر الفعالية التي تم تنظيمها ضمن سحور رمضاني في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي، كل من العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير إدارة التميز والريادة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، وموظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتميز والريادة، وشركاء شرطة دبي الاستراتيجيين.

وجاء تنظيم الفعالية في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع الداخلي من الموظفين، إلى جانب تعزيز روابط الألفة ورفع مستوى العلاقات الاجتماعية بينهم وإسعادهم.

وألقى اللواء العبيدلي كلمة ترحيبية للمشاركين في الفعالية تقدم خلالها بالشكر والثناء على جهود موظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتميز والريادة في خدمة المجتمع، وحرصهم على تحقيق تطلعات شرطة دبي، كما حثهم على التعاون المثمر وبذل المزيد من الجهد.

كما تقدم اللواء العبيدلي بالشكر إلى شركاء شرطة دبي الاستراتيجية الحاضرين في الفعالية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

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