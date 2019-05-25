392 أسرة تستفيد من "فرحة" بيت الخير بعجمان

عجمان (وام) استفادت 392 أسرة مواطنة من فئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمطلقات والأرامل والأيتام من الزكاة التي وزعتها جمعية بيت الخير فرع عجمان، ضمن برنامج «فرحة» لتوفير الحياة الكريمة لكافة الأسر المواطنة المستحقة والمتعففة في مختلف المناطق خلال شهر رمضان.

وقالت أميرة محمد شاكر، مدير فرع جمعية بيت الخير بعجمان: إن مشروع زكاة المال الذي شرع الفرع في توزيعه يعد رابع المشاريع الرئيسة المنفذة خلال شهر رمضان، والمندرج ضمن برنامج «فرحةّ السنوي» الذي يشرف على تنفيذه مجلس الإدارة على مستوى الأفرع كافة بمختلف مناطق الدولة.

من جانب آخر، أكدت مدير فرع بيت الخير بعجمان تنفيذ فعالية مجتمعية استهدفت تكريم عدد من الأسر المواطنة من «كبار المواطنين»في منازلهم، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، والذي يتجدد فينا روحاً وعطاءً نعيشه على أرض زايد الخير في وطن التسامح، ليرسخ القيم الوطنية الثابتة في نفوس أبناء دولة الإمارات التي توارثناها جيلاً بعد جيل.

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