"الأعمال الخيرية" تنظم "ملتقى تكريم الأيتام"

أبوظبي (الاتحاد) نظمت هيئة الأعمال الخيرية بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس الأول «ملتقى السعادة لتكريم الأيتام» في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة بأبوظبي، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ19 من شهر رمضان المبارك.

شهد الملتقى حضور الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والدكتور خالد عبدالوهاب الخاجه المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية، وجابر الجابري من المجلس، وعبدالعزيز بن ماضي سفير الخير بالهيئة، وعدد من موظفي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وهيئة الأعمال الخيرية، إلى جانب عدد من أبناء المنطقة وعدد من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين.

وأكد الدكتور خالد الخاجة أن مسيرة العطاء في دولة العطاء الإمارات العربية المتحدة تسير على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيداً بالرعاية التي توليها دولة الإمارات للأيتام في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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