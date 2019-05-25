حمد الشرقي: برؤية زايد الإمارات دولة الإنجازات الكبرى

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني»، مناسبة لاستعادة تجربة مليئة بالعبر، تتجاوز كونها محطة تأسيس بارزة في تاريخ الإمارات لتكون نهج عمل في بناء الدول.

وقال سموه في كلمة بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، إن الإمارات باتت بفضل فكر الشيخ زايد ورؤيته السديدة، دولة الإنجازات الكبرى، وها هي اليوم لا تتوقف عن إبهار العالم بكل ما هو جديد وعصري ومبتكر.

وأشار صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى أن دولة الإمارات تأسست على قيم العطاء والتآخي الإنساني التي أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستناداً إلى هذه القيم قامت مبادئها في التعامل مع دول العالم والتعاون معها.

ودعا سموه بهذه المناسبة إلى تمثل قيم الشيخ زايد، رحمه الله، بوصفها ثقافة وطنية إماراتية مستمرة تتجسد في أسمى معانيها اليوم عبر منظومة من العمل الخيري التي كرست مكانة الدولة في العالم كعاصمة للعطاء الإنساني العالمي.

وقال سموه: «في هذه المناسبة نستذكر رجل الحكمة والمبادئ السامية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي ألهمت توجيهاته وممارساته العملية في البناء والتنمية أبناء الإمارات، وتجلى فكره في يومياتهم من خلال التزامهم الجاد بثقافة التميز واستدامة تحسين الأداء، وتحقيق الريادة في شتى مجالات العمل حتى بات القاصي والداني يشهد للإمارات بما حققته من نقلات نوعية واثقة في المجالات كافة، وفق أرقى المعايير العالمية».