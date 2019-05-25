الحكام يواصلون تقبل التهاني بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، الليلة الماضية، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

وتبادل سموهما مع رئيسة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأحاديث حول التجربة البرلمانية، ودور المرأة وأهميته في إثراء الحياة البرلمانية.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من وليد خليل الهاشمي، مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان، ومديري ورؤساء الأقسام، وموظفي الجهاز.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات مع وفد مدينة عجمان الإعلامية الحرة، يتقدمه محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي للمدينة، والذي ضم مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ونخبة من الإعلاميين وأصحاب المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي ومع وفد رابطة فخر الوطن الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للسلام، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وحمد بن غليطه الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطه، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من موقوبو دافيد، قنصل عام جنوب أفريقيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات أيضاً من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة الماضية بقصر سموه استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني و التبريكات بشهر رمضان من المواطنين. وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين، وأصحاب و مديري الشركات و المؤسسات و المصانع العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، و راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي حميد بن محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان، والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير.

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