الامارات | 4 طلاب مواطنين يبتكرون «روبوتاً» للزراعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلاب مواطنين يبتكرون «روبوتاً» للزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر أربعة طلاب مواطنين، يدرسون بمعهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، «روبوتاً» زراعياً على شكل سيارة، يؤدي مجموعة من المهام الزراعية، منها تمهيد التربة، واجتثاث الحشائش، ورشّ المبيدات، وغرس البذور، وري التربة.

وأوضح الطلاب: غانم المرشودي، وحامد محمد، وسالم عبيد، وعمر وليد، لـ«الإمارات اليوم»، أن السيارة تؤدي مهام زراعية وفق البرمجة المحددة لها مسبقاً، منها تسوية التربة، وإضافة الأسمدة، ورشّ المبيدات، لافتين إلى أنه يتم التحكم فيها عبر تطبيق ذكي، وجارٍ تطويرها لتتولى جني المحصول. وأشاروا إلى أن السيارة مزوّدة بمغرفة لتقليب التربة، وحفار لغرس البذور، بجانب رشاشات للسماد، بالإضافة إلى خزان ورشاش مياه للري، لافتين إلى أن الهدف من الابتكار تقليل الوقت المستغرق في عملية الزراعة، وتخفيض الأيدي العاملة والتكاليف التشغيلية. وأكد الطلبة أنهم اختبروا الروبوت في مزرعة، وحصلوا على إنتاج عالي الجودة، مشيرين إلى أن السيارة تعمل بنظام الطاقة الشمسية، ويمكن التحكم في سرعتها، ووقت الري، وكميات المياه، من خلال تطبيق على الهاتف الجوال.