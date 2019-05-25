الامارات | 11.9 مليون شخص استفادوا من مبادرات محمد بن راشد العالمية الإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن 11.9 مليون شخص استفادوا من مبادرات محمد بن راشد العالمية الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن 11 مليوناً و900 ألف شخص حول العالم استفادوا من مشروعاتها وبرامجها للمساعدات الإنسانية والإغاثية في عام 2018، فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق خلال العام على المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بهذا المجال نحو 271 مليون درهم.

وقال الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر: إن «رسالة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تبلورت منذ انطلاقتها حول العمل الإنساني، بشقيه التنموي والإغاثي، كونه أساس بناء مجتمعات متماسكة، كما يحفظ كرامة الإنسان ويُسهم في إعلاء قيم التعاضد والتآلف والتكاتف، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية المستشار إبراهيم بوملحة: «دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -راعي المؤسسة- للعمل الخيري والإنساني جعل المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية تصل إلى مرتبة عالية من التميز والريادة في المجال الخيري والإنساني، وجعلها السند والعضد للفئات الضعيفة والمحتاجة في كثير من الدول الصديقة والشقيقة من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بمستوى حياتهم وشجعهم على القيام بدورهم الحيوي في نهضة وتنمية مجتمعاتهم».

واستكملت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خلال عام 2018 رسالتها ومهامها في إيصال المساعدات من مستلزمات طبية ومواد غذائية وغير غذائية عبر تنظيم جسور جوية لإرسال مساعدات إغاثية للدول المنكوبة حول العالم، حيث قامت بتسيير 20 شحنة لنقل أكثر من 2000 طن من المساعدات وموّاد الإغاثة إلى 10 بلدان، كما بلغت قيمة المساعدات المرسلة من قِبل أعضاء المدينة ضمن أكثر من 1200 شحنة إغاثة نحو 257 مليون درهم وُزِّعت في 89 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وخلال عام 2018، كثّفت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية مشروعاتها محلياً ودولياً، حيث استفاد من برامجها ثلاثة ملايين شخص في مناطق مختلفة حول العالم مقارنة بـ1.6 مليون شخص عام 2017.

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ونفذت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية عدداً من المبادرات والمشروعات الخيرية خلال شهر رمضان 2018، منها مبادرة إفطار صائم في 53 دولة عربية وآسيوية وإفريقية، وفي البرازيل والولايات المتحدة وكندا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة نحو 96 ألف شخص، إضافة إلى مشروع هدية العيد، الذي يوفر ملابس العيد الجديدة للمحتاجين في 14 دولة عربية وآسيوية وإفريقية، استفاد منه 44 ألف أسرة. واعتادت المؤسسة كل عام أن تقوم بتوزيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك على أصحاب الدخل المحدود في الدول الفقيرة. واستفادت من مبادرة هذا العام 62 ألف عائلة في 31 دولة حول العالم.

وضمن مشروعاتها الخيرية العالمية، توزع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية الحقيبة المدرسية الشاملة في بداية كل عام دراسي للآلاف من طلاب المدارس، حيث تشمل الحقيبة الزي المدرسي والكتب وجميع المواد المدرسية. ونفَّذت المؤسسة هذه المبادرة في 13 دولة حول العالم خلال عام 2018، وزعت من خلالها 3000 حقيبة في كازاخستان و45 ألف حقيبة في الفلبين. وبلغ عدد الطلاب المستفيدين في مختلف الدول 100 ألف طالب.

وتنفيذاً لرؤيته كمنظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، نظم بنك الإمارات للطعام خلال عام 2018 مبادرات خيرية محلية، لنشر الوعي حول أهمية التكاتف والعمل التطوعي، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث نفذ مبادرة «سحورهم علينا» بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وزعت من خلالها 49 ألفاً و700 ألف وجبة فطور و23 ألفاً و500 وجبة سحور.

معرض فني لإنجازات المؤسسة مايو الجاري

تنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية معرضاً فنياً ملهماً لإنجازات المؤسسة في كل قطاع من قطاعات المؤسسة الخمسة العاملة في نشر التعليم والمعرفة، ومكافحة الفقر والمرض، والمساعدات الإنسانية والإغاثية، وتمكين المجتمعات، وابتكار المستقبل والريادة خلال عام 2018. ويهدف المعرض إلى استعراض محطات ملهمة من محطات وعمل المؤسسات التابعة للمبادرات، وذلك في دبي مول خلال الفترة من 19 إلى 31 مايو الجاري.