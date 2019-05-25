حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان، والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

وحضر المقابلات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير.