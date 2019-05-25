حمدان بن زايد يتبرع بـ5 ملايين درهم لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا

تبرع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا التي انطلقت اليوم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي تبرع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في إطار إهتمام سموه بأوضاع الأطفال والنساء الروهينغا الذين يواجهون ظروفاً أقل ما توصف بأنها مأساوية، ويؤكد حرص سموه على تقديم أفضل الخدمات للاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات التي يتعرضون لها.

جدير بالذكر أن حملة الإمارات تأتي استكمالاً لدور الدولة الانساني والتنموي لصالح اللاجئين الروهينغا، والذي بدأ منذ اندلاع الأزمة في ميانمار ولجوء المتأثرين إلى بنجلاديش المجاورة، وتعزيزاً للجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين أوضاعهم الانسانية، ولفت الانتباه لظروفهم الراهنة.

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