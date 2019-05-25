الشيخة فاطمة تتبرع بـ10 ملايين درهم لحملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا

تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة "الاتحاد النسائي العام" رئيسة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" الرئيسة الأعلى لـ "مؤسسة التنمية الأسرية" الرئيسة الفخرية لـ "هيئة الهلال الأحمر"، بمبلغ عشرة ملايين درهم لصالح "حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا"، التي انطلقت اليوم على مستوى الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية.

وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينغا، لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وأشادت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" بتبرع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتجاوبها مع فعاليات الحملة وتضامنها مع أوضاع اللاجئين الروهينغا.

وأكدت الهيئة أن التبرع السخي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يأتي ضمن مبادرات سموها المستمرة لتحسين أوضاع الأمومة والطفولة حول العالم، وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد.

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