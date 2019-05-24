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طحنون بن محمد ونهيان بن زايد يعزيان حمد بن رغش الشامسي بوفاة والده

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قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء "مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية"، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي، بوفاة المغفور له والده، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

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