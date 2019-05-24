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سيف بن زايد يعزي حمد بن رغش الشامسي بوفاة والده

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى معالي حمد مبارك بن رغش الشامسي بوفاة المغفور له والده، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

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