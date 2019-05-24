حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين وأصحاب ومديري الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الامارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن و البركات.

وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

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