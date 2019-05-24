حاكم الفجيرة يستقبل ولي عهد أم القيوين والمهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من سعادة موقوبو دافيد قنصل عام جنوب أفريقيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة.

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وتقبل سموه التهاني والتبريكات أيضاً من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورجال الدولة، ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بشهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة و العافية.

وحضر المقابلات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.

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