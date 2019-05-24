حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاءه

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير و البركة والأمن والسلام.

وتبادل سموهما مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاءه الأحاديث حول التجربة البرلمانية ودور المرأة وأهميته في إثراء الحياة البرلمانية.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من سعادة وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان، ومدراء ورؤساء الأقسام، وموظفي الجهاز.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات مع وفد مدينة عجمان الإعلامية الحرة يتقدمه سعادة محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي للمدينة، والذي ضم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ونخبة من الإعلاميين وأصحاب المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، ومع وفد "رابطة فخر الوطن"، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر للسلام وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

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كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع الشيوخ وأعيان البلاد ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

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وحضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة حمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.