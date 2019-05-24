قرقاش: الإمارات تُرسي لأجيالها أجمل التقاليد الإنسانية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُرسي لأجيالها أجمل التقاليد الإنسانية والتي تعزز انفتاح المجتمع وقيم الرحمة والمساواة والعدالة". وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، إن الإمارات تُرسي لأجيالها المقبلة أجمل التقاليد الإنسانية والتي تعزز إنفتاح المجتمع وقيم الرحمة والمساواة والعدالة، فما أجمل أن ترتبط ذكرى رحيل الشيخ زايد رحمه الله بتأكيد أن أياديه البيضاء في العمل الإنساني مستمرة مستدامة". اقرأ أيضاً: قرقاش: الدعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم

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