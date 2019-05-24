قرقاش: الدعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، أن الدعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز.

وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة. والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه".

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه دعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الجاري للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.