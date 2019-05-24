الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

عجمان (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر الليلة الماضية استقبال المهنئين من الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين بالوزارتين و محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني من وفد جمعية الإحسان الخيرية يتقدمهم الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي لمجمع الإحسان، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات كذلك مع وفد من منطقة عجمان الطبية يتقدمهم حمد عبيد تريم الشامسي مدير المنطقة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام كما تقبل التهاني من ارك مدير مدينة خليفة الطبية والأطباء والهيئة الإدارية والفنية بالمدينة ..والذين عبروا عن أصدق التهاني بهذه المناسبة الكريمة.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من جموع المهنئين من الشيوخ ورجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومدراء الهيئات العاملة في إمارة عجمان والأعيان والوجهاء، وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك ،معربين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة ..فيما بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي و حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان و طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم و يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم اللذين قدما لسموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل ..داعيين لسموه بموفور الصحة والعافية وشعب الإمارات بالتقدم والرقي.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية ومن صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت ومن الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات الذكي للهجن، وعابدين طاهر العوضي المدير العام لبيت الخير، ومن محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من حميد راشد الشامسي رئيس مجلس أمناء الكلية الإماراتية الكندية الجامعية يرافقه الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية. وتسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين كتاباً من محمد الجوكر المستشار الإعلامي في جريدة البيان عن «الرياضة في فكر زايد» تناول فيه الكاتب مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعتبر هذا الكتاب موسوعة توثيقية تاريخية وطنية ويتكون من اثني عشر فصلاً. كما استقبل سموه المهنئين من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والتجار والمستثمرين. واعرب جميع المهنئين عن تمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسعادة وللقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما واصل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة استقبال المهنئين بالشهر الفضيل، وذلك في مجلس الضيافة بخزام، حيث تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من أحمد أبو بكر مفتي الهند، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من الوجهاء والأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات .. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رئيس دائرة الجمارك والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.