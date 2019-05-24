كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أين وصل العمل في مباني إكسبو دبي 2020؟

على مشارف دبي تجري أعمال البناء في موقع إكسبو 2020 على قدم وساق. وترتفع تعريشة الوصل بلازا المقببة فوق موقع البناء حيث يعمل 40.0000 عامل على تشكيل مكان المعرض العالمي.

وسترتفع قبة فولاذية، مستوحاة من حلقة عمرها 4000 عام وجدها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، في موقع أثري، إلى 67.5 مترًا وتشمل الوصل بلازا، مركز إكسبو 2020 دبي.

واكتمل البناء الرئيسي لثلاثة أجنحة محيطة على شكل بتلة، والممرات بينها مظللة بالفعل بأشجار الغاف ونخيل البلح و “أشجار” الطاقة الضوئية التي ستساعد في تشغيل الموقع، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال أحمد الخطيب، مدير التطوير والتسليم لمعرض إكسبو 2020، خلال زيارة ميدانية يوم الثلاثاء: “كان اليوم علامة فارقة. بدأت الرحلة في عام 2015 عندما انتقلنا إلى 250.000 متر مكعب من الرمال. كنا سعداء للغاية بهذه الأرقام”.

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وأكد السيد الخطيب أن قيمة معرض إكسبو 2020 تبدأ ببنائه. ويحتوي المشروع على 41 هدفًا لممارسات البناء المستدامة وإرشادات صارمة للمقاولين بشأن أجور المقاولين. وتم الانتهاء من أكثر من 100 مليون ساعة عمل حتى الآن.

وقال السيد الخطيب: “إننا نعتبرهم شركاء لنا في هذا العمل وهم يعرفون قيمة هذه الخدمات وما الذي يقدمونه”.

ويسير البناء في طريقه إلى الاكتمال بحلول نهاية العام. ويقام معرض إكسبو دبي 2020 من أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل من العام التالي، مع توقع وصول 25 مليون زائر إلى الإمارة لحضور المعرض العالمي.