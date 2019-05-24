كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم لاتيني يقدم 2000 وجبة إفطار للعمال في دبي

أطلق المطعم اللاتيني الشهير في دبي COYA Dubai مبادرة خيرية تهدف إلى الاستفادة من شهر رمضان المبارك لتقديم وجبات الطعام لأكثر من 2000 عامل.

وكل يوم أحد وأربعاء، يتبرع متطوعو COYA Dubai بصناديق الطعام ضمن قائمة تستهدف معسكرات العامل، caterermiddleeast.

وبعد أن أطعم المطعم 800 عامل بالفعل حتى الآن، يأمل فريق COYA في العثور على مزيد من الأفراد للتطوع في الجهد من خلال إعداد وتعبئة وتقديم صناديق الإفطار المصممة خصيصًا من مطبخ COYA Dubai.

يمكنك المشاركة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو الاتصال على الهاتف: 043169600.