كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبحاث في أبوظبي لتخفيف تأثيرات علاج السرطان

يمكن أن توفر الأبحاث الجارية حالياً في جامعة نيويورك أبو ظبي وتتضمن توصيل العقاقير مباشرة إلى الخلايا السرطانية، طريقة جديدة لتحسين العلاجات لمرضى السرطان.

ويهدف الباحثون من خلال العمل في جامعة نيويورك في أبو ظبي إلى طرق ذات آثار جانبية أقل، مما يقلل من احتمال تعرض الخلايا السليمة للضرر.

وقال الدكتور علي طرابلسي، الأستاذ مشارك في قسم الكيمياء بجامعة نيويورك أبوظبي والباحث الذي قاد الدراسة إن زملائه فوجئوا عندما رأوا نتائج العمل. “مع النتائج الأولى، كانوا متحمسين للغاية، وسررنا جدًا برؤية النتائج التي لاحظناها”.

وتُعرف الجزيئات التي طورها الباحثون باسم عقدة ترايبويل العضوية المعدنية (M-TKs) وهي مكونة من فلز مرتبط بروابط عضوية (قائمة على الكربون)، وهي جزيء يرتبط بجزيء آخر.

وكان الهدف الرئيسي لأبحاث السرطان هو ضمان أن الأدوية التي تدمر خلايا السرطان تستهدف بشكل أكثر تحديداً تلك الخلايا وليس الخلايا الأخرى السليمة، ويمكن أن تساعد M-TK في تحقيق ذلك، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقال الدكتور طرابلسي إن الطريقة التي تعمل بها الجزيئات على وجه الخصوص تستخدم الطريقة التي تميل بها الخلايا السرطانية إلى أن تكون أكثر حمضية من الخلايا غير السرطانية.

ويتم التعرف على الجزيئات بواسطة الخلايا السرطانية، مما يسمح لها بالدخول. وبمجرد دخول الخلية السرطانية، فإن الحموضة تجعل المجموعة العضوية تنفصل عن المعدن، مما يجعل الخلايا السرطانية تخضع لشكل مبرمج من موت الخلية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأدوية المضادة للسرطان الموجودة حالياً تدخل عادة إلى الخلايا السرطانية والخلايا السليمة على حد سواء، مما يؤدي إلى آثار جانبية ضارة.

ونظر الباحثون في تأثيرات M-TKs المصنوعة باستخدام واحد من خمسة معادن (الزنك والنحاس والحديد والمنغنيز أو الكادميوم) على خطوط الخلايا السرطانية البشرية وعلى الخلايا البشرية الطبيعية للمقارنة، وأجريت اختبارات مماثلة باستخدام سيسبلاتين، وهو العلاج الكيميائي الحالي المضاد للسرطان.

وكانت M-TKs أكثر فعالية من سيسبلاتين في تدمير الخلايا السرطانية ولم تكن ضارة بخلايا السرطان البشرية الطبيعية.

وعلى الرغم من أن الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Science، وهي مجلة الجمعية الملكية للكيمياء في المملكة المتحدة، تقدم أملاً كبيراً لمرضى السرطان، إلا أن الدكتور طرابلسي حذر من أنها “ستستغرق وقتًا طويلاً”، على الأقل عدة سنوات، قبل اختبار الجزيئات على البشر.