راشد النعيمي يشهد حفل الإفطار الرمضاني لموظفي بلدية عجمان

عجمان (الاتحاد) شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حفل الإفطار الجماعي السنوي لموظفي الدائرة، والذي يقام كل عام في شهر رمضان الفضيل.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة أن حفل الإفطار الرمضاني هي عادة سنوية تجمع الكفاءات البشرية العاملة بالدائرة مع مجلس القيادات، مبيناً أن الدائرة تفخر بالكوادر البشرية العاملة فيها، فهم أساس إبداعها المستمر والقوى التي تدفعها للسير قدماً في درب الإنجاز والتميز.

وبيّن مدير الدائرة أن دائرة البلدية تسعى بشكل دائم لإذابة الحواجز بين القيادات العليا وكافة الفئات الوظيفية العاملة في كنفها، كما يسعى مجلس القيادات لدعم المبادرات كافة التي تقرب الكفاءات البشرية من بعضها بعضاً، بما ينعكس بقوة على الإنتاج ويطور العمل البناء.

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