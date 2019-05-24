أحمد بالهول الفلاسي: يوم زايد للعمل الإنساني عنوان للعمل الإنساني

دبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة في تصريح بالمناسبة: «في كل عام وفي شهر رمضان المبارك، يحل علينا يوم زايد للعمل الإنساني الذي يرسخ في وجداننا مبادئ الخير والتسامح للأب المؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تقترن سيرته العطرة بأسمى قيم العطاء الإنساني».

وقال معاليه: «لطالما كان الشيخ زايد عنواناً للعمل الإنساني بأياديه البيضاء التي امتدت إلى كل ربوع الأرض تملأها خيراً. ولا زال اسمه يضيء العديد من المشروعات التنموية التي كانت بمثابة نقطة انطلاق إلى مستقبل مزدهر للعديد من المجتمعات والشعوب. ولازالت قيادتنا الرشيدة على العهد تسير على خطى الشيخ زايد حتى أصبحت دولة الإمارات رمزاً للعمل الإنساني وفي طليعة الأمم في تقديم المساعدات الإنسانية».

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