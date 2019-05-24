خالد بن زايد: الشيخ زايد أيقونة العمل الإنساني عربياً وعالمياً

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن «يوم زايد للعمل الإنساني» هو يوم الوفاء والولاء لمبادئ أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات وأصبح هذا اليوم علامة بارزة في مسيرتنا الوطنية نستعيد فيه إرث العطاء المستدام الذي أرساه «رحمه الله» وحوله إلى منظومة عطاء متكاملة بل وإلى قيمة راسخة، باتت متجذرة في صلب الثقافة المجتمعية والمؤسسية في الإمارات.

وقال إن مدرسة الشيخ زايد في العمل الإنساني مصدر إلهام متجدد للعالم أجمع كما أن احتفاء الدولة بيوم زايد يسلط الضوء على مسيرة هذا القائد الذي قدم للعالم نموذجاً فريداً للعطاء الإنساني للبشرية فهو يعد رمزا وأيقونة للعمل الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي بما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية جمعاء، وبما وضعه من أسس وثوابت عمقت البعد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية، ورسخت من صورتها في الخارج بوصفها عنواناً للعطاء الإنساني.

وأضاف: «أننا شعب دولة الإمارات العربية المتحدة نفتخر بأن يطلق علينا «عيال زايد» الذي حقق إنجازات عصرية كانت ولا تزال عنواناً لريادة الإمارات وتصدرها التقارير العالمية لأكبر الجهات المانحة المساعدات الخيرية حول العالم».

وأشار إلى أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يسلط الضوء على مسيرة هذا القائد الذي قدم للعالم نموذجاً فريدا للعطاء الإنساني للبشرية كافة دون نظر لجنس أو دين أو لون أو عقيدة فقد امتدت أياديه البيضاء لتشمل القاصي والداني في مشارق الأرض ومغاربها.