"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد منسقة أممية

أبوظبي (وام) تسلم يعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية، نسخة من أوراق اعتماد الدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة. ورحب يعقوب الحوسني بالمنسق المقيم، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة. وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات والأمم المتحدة تشهد تطوراً في جميع المجالات، بالأخص في المجال التنموي والإنساني، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات التابعة لها، إضافة إلى تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة 2030، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية، بما يعود بالخير على جميع شعوب العالم، وبالتحديد شعوب الدول المتضررة والمتأزمة.

من جانبها، نقلت الدكتورة دينا عسّاف تحيات أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معربة عن سعادتها بتمثيل المنظمة في دولة الإمارات، وعن أملها بأن تشهد العلاقات بين الإمارات والأمم المتحدة المزيد من التطور والنماء على مختلف الصعد.

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