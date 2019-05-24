أبوظبي (وام) أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» أسس دولة الإمارات على قيم التعايش والمحبة والسلام والتسامح لتكون وطناً يجمع تحت سمائه المواطنين والمقيمين من مختلف الأعراق والأجناس، موفرا لجميعهم العيش الكريم والسعادة.

وقال سموه - في كلمته بالمناسبة- إن الوالد المؤسس غرس في نفوس أبناء الإمارات نهج الخير والعطاء، وعبرت الدولة بفضل حكمته وفطنته إلى خارج الحدود حتى أصبحت منارة للتراحم والتسامح والعطاء، وواحدة من أبرز الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم.

وأضاف سموه، أن العمل الخيري في الإمارات انتقل من مفهومه التقليدي الفردي إلى المفهوم المؤسساتي الشمولي لتلتزم كافة المؤسسات الحكومية والهيئات العاملة في الدولة ليس فقط بتقديم المساعدات المادية والعينية، بل أيضاً التواجد في مناطق الأزمات وتوفير الدعم الإنساني المباشر لجميع المحتاجين أينما وجدوا من دون النظر إلى دينهم أو عرقهم.

وقال سموه: «نجدد العهد على مواصلة الطريق الذي بدأه الوالد المؤسس في تكريس الجهود لدعم العمل الإنساني والخيري وتنظيم الفعاليات الخيرية والمجتمعية لتشجيع روح البذل والعطاء وترسيخ ثقافة الخير في كافة تعاملاتنا وفعالياتنا لنساهم مع كافة الجهات الحكومية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للخير والبذل والعطاء بلا حدود».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن راشد: زايد أسس الإمارات على قيم التعايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.