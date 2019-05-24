سفارات الدولة تشرف على تنفيذ مشاريع رمضانية

عواصم (وام)

تواصل سفارات وقنصليات الدولة الإشراف على تنفيذ المشاريع الرمضانية المقدمة من الهيئات والمؤسسات الخيرية الإماراتية في العديد من دول العالم، بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا الصدد، أشرفت سفارة الدولة في عمّان على تنفيذ مشروع «إفطار صائم» في الأردن، والمقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية منذ بداية شهر رمضان الفضيل بواقع 6400 وجبة يومياً، وذلك بالعديد من المحافظات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بالمملكة.

وأطلقت سفارة الدولة في إسلام آباد المرحلة الأولى من مشروع إفطار الصائم بمنطقة بانجقور في إقليم بلوشستان بمكرمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

كما أقامت القنصلية العامة للدولة في كراتشي ضمن مبادراتها في عام التسامح وبمناسبة شهر رمضان المبارك إفطاراً جماعياً لفريق الأولمبياد الباكستاني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي شارك في الأولمبياد الخاص في دورته السابقة في مارس بأبوظبي وأسرهم الذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً على هذه المبادرات الطيبة. وشاركت سفارة الدولة لدى نيوزيلندا في فعالية الإفطار بالبرلمان النيوزيلندي التي رعتها معالي جيني ساليسا وزيرة الأقليات العرقية، بالتعاون مع سفارات الدول الإسلامية في ويلغنتون، وحضرها عدد من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين والسفراء وممثلي الأديان وأطياف المجتمع النيوزيلندي.

كما قامت سفارة الدولة لدى سويسرا بتنظيم مشروع إفطار الصائم لعام 2019 بمركز الأديان وحوار الثقافات بالعاصمة بيرن والمقدم من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وضمن مبادرات عام التسامح، وبمناسبة شهر رمضان الكريم وقيمه الخيرية أقامت سفارة الدولة في مدريد «إفطار التسامح» الجماعي، بحضور مجموعة من رجال الدين من مختلف الأديان السماوية بإسبانيا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة الإسبانية، إلى جانب مسؤولين من الحكومة الإسبانية والطلبة المواطنين الذين يدرسون بإسبانيا وموظفي السفارة والملحقية العسكرية للدولة.

وبرعاية مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، نظم المركز الإسلامي الثقافي، بالتعاون مع سفارة الدولة في لندن مأدبة إفطار بعنوان «التسامح ما بين الأديان»، بحضور من مختلف الطوائف الدينية.