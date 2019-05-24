24 مليون درهم مساعدات الإمارات للروهينجا خلال 8 أشهر

بدرية الكسار (أبوظبي)

بتوجيهات القيادة الرشيدة تبنت دولة الإمارات قضية اللاجئين الروهينجا، ومنذ اندلاع الأزمة في الجزء الشمالي من ولاية راخين في ميانمار، كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من أُوّل المنظمات الإنسانية التي تواجدت وسط اللاجئين الروهينجا وتحركت نحوهم منذ بداية الأزمة، في مدينة كوكس بازار التي احتضنت أغلبيتهم في ظل شح شديد في مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية، وكانت البداية بالإغاثة العاجلة.

ودشن الهلال عدداً من المشاريع الخدمية بمخيمات اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، لتحسين بيئة الحياة داخل المخيمات، شملت توفير مصادر المياه الصالحة لسكان المخيمات التي تفتقر لهذا المصدر الحيوي من خلال حفر مئات الآبار وإنشاء خزانات كبيرة لضمان استمرارية توفير المياه طوال اليوم، وتأهيل مرافق الخدمات الصحية ودورات المياه، بتوزيع المزيد من المساعدات الإنسانية للاجئين، شملت الغذاء والأدوية، وعنيت الهيئة بتوفير احتياجات المخيمات من الخدمات الأساسية، وشرعت في تنفيذها، بناءً على الدراسات الميدانية التي أجريت داخل المخيمات.

وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة للروهينجا، منذ أغسطس 2017 وحتى مارس 2018، نحو 24.3 مليون درهم (6.7 مليون دولار أميركي) جاءت على شكل مساعدات إغاثية عاجلة، أو مشاريع إنمائية لتوفير مقومات العيش الكريم للاجئين الروهينجا في مخيمات الإيواء.

وسيرت الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، خلال الربع الأخير من العام 2017، جسراً جوياً لنقل المساعدات الغذائية والإغاثية إلى لاجئي الروهينجا في بنغلاديش، حيث نقلت تسع طائرات ما يزيد على 550 طناً من الإمدادات بقيمة وصلت إلى نحو 8.5 مليون درهم - نحو 2.31 مليون دولار - بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعزيزاً لواقع الخدمات الصحية المقدمة للاجئين الروهينجا، جاء افتتاح المستشفى الإماراتي البنجلاديشي الميداني التطوعي في منطقة «كوكس بازار» البنجلاديشية، لتكون الإمارات أول دولة عربية تدشن مستشفى ميدانياً للاجئين الروهينجا.

ويقدم المستشفى أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والمسنين من اللاجئين، بإشراف أطباء إماراتيين وبنجلاديشيين، كما افتتح في العام الماضي المستشفى الماليزي السعودي الإماراتي الميداني في مدينة «كوكس بازار» في منطقة أوكي بازار في بنجلاديش، بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف في ميانمار.

نجح أطباء الإمارات في علاج ما يزيد على 100 ألف لاجئ من الروهينجا، بمستشفى زايد الإنساني الميداني في مخيم كوكس بازار في بنجلاديش، والتجمعات الجديدة الملحقة به، في إطار حملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء، بمبادرة مشتركة من زايد العطاء، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيرية، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، والشراكة مع مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة البنجلاديشية، وبالتنسيق مع القنوات الرسمية، في نموذج مميز للعمل الإنساني التطوعي.

وعمل أطباء الإمارات في مستشفى زايد الإنساني الميداني، ضمن منظومة سلسلة العيادات المتنقلة والمستشفيات الإماراتية الميدانية، التي تنتشر في مختلف دول العالم.

وأطلقت دولة الإمارات في الثامن من مايو للعام الماضي مبادرة للتعاون مع مفوضية اللاجئين، عبر برنامج للتغذية خاص باللاجئين الروهينجا في بنجلاديش لتلبية احتياجات 132 ألفاً و700 لاجئ، بمن فيهم 78 ألف امرأة وطفل، حيث يقدم البرنامج العلاج الغذائي الضروري مع تركيز خاص على الأطفال والأمهات، حيث نظمت المفوضية برامج للتغذية في 10 مخيمات تابعة لمخيمات كوتوبالونغ وتشاكماركول ونايابارا، وأكدت الإمارات أنها ستزيد من دعمها للمفوضية ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية، للمساعدة في تقديم المساعدة والإغاثة للاجئين.

وفي عام 2017، أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه مساعدات إنسانية إضافية إلى لاجئي الروهينجا، للتخفيف من معاناة اللاجئين الفارين من أعمال العنف في ميانمار إلى بنغلاديش طلباً للمأوى الآمن، إذ تأتي هذه اللفتة الإنسانية الكريمة دعماً للجهود الإنسانية الممثلة في إسهامات المنظّمات الإنسانية العاملة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لاسيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شملت 300 طنّ من المساعدات الطارئة، وتشمل مواد أساسيّة للإغاثة والإعاشة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات اليومية الملحة للاجئين الذين تقطعت بهم السبل بعيداً عن ديارهم، استفاد منها نحو 7620 أسرة لاجئة.

وكانت الإمارات نفذت مشروعاً العام الماضي، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم خدمات الإيواء والصحة النسائية بمبلغ مليوني دولار أميركي، وقدمت مساعدات منذ بدء نزوح لاجئي الروهينجا إلى بنجلاديش عبر مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية.

عبدالله بن خادم: الحملة تؤكد دور الإمارات الإنساني عالمياًً

أكد عبدالله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي، أهمية دعم لاجئ الروهينجا، وتقديم كافة أشكال المساندة لهم، انطلاقاً من مبادئ الدعم والترابط الإنساني للفئات المتضررة في مختلف أنحاء العالم، وطالب بتكاتف الجهود بين المؤسسات والجهات المعنية في العمليات الإنسانية لتقديم كافة أشكال المساعدة للاجئي الروهينجا، مؤكداً أن إطلاق حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينجا» لدعم ومساندة أوضاعهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة، خطوة مهمة لتحقيق ذلك، وللتأكيد على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في الدعم الإنساني حول العالم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم: إن الجمعية كانت من أوائل المبادرين إلى إغاثة مسلمي الروهينجا، وذلك إيماناً بدورها الإنساني في مساندة المتضررين والنازحين، مشيراً إلى أن المساعدات شملت التكفل ببناء 500 بيت وتسليمها للأسر اللاجئة إلى بنجلاديش، إلى جانب توزيع طرود المواد الغذائية التي تضمنت الدقيق والزيت والأرز والتي تكفي حاجة الأسر من المأكل، وتفي بسد احتياجاتهم المعيشية، وتمت عمليات التوزيع عبر مكتب الجمعية في دكا، مشدداً على أن قضية مسلمي الروهينجا يجب أن تحظى بتضامن مجتمعي ودولي كبيرين بقدر ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعيّة، حيث اضطرت عائلات بأكملها إلى الهرب من سوء العيش إلى الحدود مع بنجلاديش.

وأشار إلى أن الجمعية على أتم استعداد لتقديم مزيد من الدعم لإخوانهم المتضررين من مسلمي الروهينجا النازحين إلى بنجلاديش، ومساندتهم بشتى الوسائل في قضيتهم، لافتاً إلى أن الإمارات تعيش في كنف عام التسامح، وهو ما يستوجب علينا أن نتضامن جميعاً لنجدة الملهوفين وتقديم العون لتجسيد الإنسانية والأخوة في أبهى صورها، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين والمبادرين إلى دعم تلك الحملات الإغاثية التي تعلن عنها الجمعية لمساندة المتضررين والمحتاجين.

وذكر ابن خادم أن جمعية الشارقة الخيرية كانت من أُوّل المؤسسات الخيرية التي تحركت على الصعيد الإنساني من أجل نصرة قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار.