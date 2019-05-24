"بيت الخير" تقدم 26 ألف وجبة إفطار صائم يومياً

دبي (الاتحاد)

تفقد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، خيمة زايد الخير في المحيصنة الثانية، للاطلاع على سير العمل في هذه الخيمة التي تستقبل يومياً 4000 صائم من العمال الذين يسكنون المنطقة، وتنظمها جمعية «بيت الخير» التي تقدم 26 ألف وجبة إفطار صائم يومياً في الخيام التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق.

وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير» أن تنظيم مشروع المفاطر يعد عملية مميزة ونوعية في «بيت الخير»، حيث يتم توخي الحذر والأمانة في التدقيق على الوجبات، مشيراً إلى جهود الجمعية لتطوير العمل في هذا الإطار، لتكون عند ثقة الداعمين دائماً، حيث سينفذ المشروع في المستقبل القريب بطرق مبتكرة أكثر، بإبداع جديد يحقق مزيداً من النجاح والمصداقية.

وأعلنت «بيت الخير» أن مشروع مفاطر رمضان يحقق تقدماً كل يوم، بسبب إقبال الداعمين على التبرع بالوجبات لتفطير الصائمين من خلال خيم الجمعية، التي وصل عددها إلى 12 خيمة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان، بالإضافة إلى 36 مسجداً ونقطة توزيع، بالتعاقد مع 21 مطبخاً مرخصاً، ويجري التدقيق اليومي على الوجبات من خلال فريق ميداني من موظفي وموظفات الجمعية زاد حتى الآن عن 100 متطوع.

ووجهت الجمعية الشكر والتقدير للمحسنين الكرام والداعمين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، الذين تعاونوا على إنجاح المشروع.