"الخارجية" تقيم مأدبة إفطار لسفراء "آسيان"

أبوظبي (وام) أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مأدبة إفطار على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول رابطة آسيان لدى الدولة تحت عنوان «تعزيز الشراكة الاستراتيجية»، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع «لجنة آسيان في أبوظبي»، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين رابطة آسيان ودولة الإمارات ودول المنطقة.

افتتحت مأدبة الإفطار بكلمة لخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، حيث أكد خليفة المرر عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين التي تعززها القيم المشتركة، والالتزام نحو الأمن والسلام والازدهار.

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