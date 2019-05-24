استشاري الشارقة يعد توصياته حول هيئة تطوير معايير العمل

الشارقة (وام)

أكدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس من تمكين ودعم لدور هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وما تتولاه من مهام حيوية في تقديم أفضل الخدمات، وتطبيق أرقى معايير توفير البيئة الجاذبة للعمال ورفع مستوى الوعي وتنمية العمال في قطاعات العمل كافة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته، أمس، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة لمناقشة مشروع التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة في الجلسة العامة الـ 17 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، متطرقة إلى أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز من مكانتها ودورها في التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير احتياجات العمال وأصحاب العمل، بما يعزز من النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت، رئيس اللجنة، بحضور أعضائها أحمد حسين بوكلاه، ونورة بن خليف الطنيجي وعبدالله سبيعان، ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي.

وأقرت اللجنة صياغة توصيات تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة، تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها.