محمد بن راشد: نطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات عربياً

أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بدأت مسيرة التميز الحكومي منذ نحو ربع قرن، وأن الدولة رأت نتائجها المبهرة، وتطمح في أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي، لافتاً سموه إلى أن مستقبل المنطقة العربية سيكون أفضل وأجمل إن اهتممنا بالإدارة مثلما نهتم بالسياسة. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: أطلقنا اليوم ومن تحت قبة جامعة الدول العربية «جائزة للتميز الحكومي العربي».. سنكرم من خلالها أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ.. وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة.. وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الإداري العربي. وأضاف سموه في تغريدة ثانية: «بدأنا في مسيرة التميز الحكومي في الإمارات منذ 25 عاماً.. ورأينا نتائجها المبهرة.. ونطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي.. لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة، فالمستقبل حتماً أفضل وأجمل».

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