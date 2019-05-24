القرقاوي لـ "الاتحاد": التميز مسيرة مستمرة

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن المنطقة العربية تمر بمخاض، وأن أبناء المنطقة لابد أن يتكاتفوا في بناء مستقبل المنطقة، مشيراً إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي، تضع منهجيات تغطي 15 فئة من جميع الفئات في الإدارة الحكومية، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وقطاع تمكين المرأة والشباب، وأفضل التجارب العربية.

جاء ذلك، رداً على سؤال لصحيفة «الاتحاد» حول انعكاسات هذه الجائزة على مؤسسات الوطن العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على هامش إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.

وأكد القرقاوي لـ«الاتحاد» أن حفل إطلاق الجائزة من جامعة الدول العربية هو البداية فقط، وخطوة مهمة جداً في العالم العربي، مؤكداً أن التميز مسيرة مستمرة، وأنه عندما نتحدث عن التميز والجودة، فإننا نؤكد أيضاً التطوير المستمر، مضيفاً «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، سُئل حول إشكاليتنا في العالم العربي، فتحدث عن الإدارة، سواء في الرياضة أو الصحة أو التعليم، فنحن بحاجة إلى إداريين جيدين». وحول المعايير التي تقوم عليها الجائزة قال القرقاوي لـ«الاتحاد»، إن من أهم المعايير الشفافية، وبالتالي لن تكون هناك مشاركة إماراتية في الجائزة للحيادية والشفافية، لافتاً إلى أن الجائزة ستشمل عقد دورات تدريبية في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترات القادمة، مع الاعتماد على منهجيات عمل ستوزع على الدول العربية، وسيتم تدريب المنسقين ومجموعة عمل في كل دولة عربية على منهجية الجائزة ومعاييرها وأدواتها، بهدف نشر فلسفة الجودة والتميز في العالم العربي، وفي الحكومات العربية.