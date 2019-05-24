الامارات | محمد بن راشد يتكفل بعلاج شابة تعرضت لحادث أثناء ركوب الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتكفل بعلاج شابة تعرضت لحادث أثناء ركوب الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكاليف علاج الشابة البريطانية ريبيكا شيزهولم (24 سنة)، التي تتلقى العلاج حالياً في مستشفى راشد، بعد نقلها إليه في الـ10 من مايو الجاري، جراء تعرضها لحادث سقوط من على صهوة جواد كانت تمتطيه خلال احتفالها بيوم ميلادها، ما أسفر عن إصابتها بكسور في الجمجمة، ونزيف في المخ، تطلب إجراء جراحة عاجلة تكللت بالنجاح، لتتماثل الشابة حالياً للشفاء، تحت ملاحظة طبية لصيقة.

ووجّه سموه بتوفير كل أشكال الرعاية الصحية والعلاج اللازم للشابة المصابة.

وقد جاءت اللفتة الكريمة من سموّه فور علمه بعدم قدرة أسرة الفتاة على تسديد تكاليف العلاج العالية، وما تحتاج إليه الحالة من عناية طبية خاصة، نظراً لخطورتها، ما يتطلب تجهيزات ومعاملة شديدة الخصوصية، في الوقت الذي أحاط فيه مستشفى راشد الشابة المصابة بكل أشكال الرعاية، عقب التدخل الجراحي الناجح، مع توفير أعلى مستويات العناية المتكاملة، وفق أرقى المعايير الطبية، على يد فريق متخصص رفيع الكفاءة.

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وأعربت أسرة الشابة ريبيكا شيزهولم، التي تعمل معلمة، عن بالغ الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للفتة الكريمة التي أبداها سموه بالتكفل بتكاليف علاج ابنتها، مؤكدة أن متابعة سموه للحالة، ومبادرة سموه لتقديم الدعم في هذا الوقت الصعب، لهما دلالات كبيرة على مدى العناية التي تحيط بها القيادة الإماراتية ضيوف الدولة وزوارها، وعلى أعلى مستوى ممكن، مثمنةً لسموه هذه الخطوة التي تتجاوز بعدها المادي إلى أثرها المعنوي الكبير في نفس الأسرة وابنتها.

وأثنت أم الشابة ــ التي كانت قد وصلت من بريطانيا خصيصاً لمشاركة ابنتها الاحتفال بيوم مولدها ــ على مستوى الرعاية الطبية المتميزة التي حظيت بها ابنتها في مستشفى راشد منذ دخولها إليه، جراء الحادث الذي تعرضت له.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمستشفى راشد، الدكتور فهد باصليب، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للفتة الإنسانية الكريمة من سموه بتكفله بعلاج الشابة، التي أوضح أنها لاتزال تخضع للعلاج، مع تحسن ملحوظ في حالتها، مؤكداً أن «هذا التصرف النبيل ليس بغريب على سموه، ولا على شعب الإمارات المعطاء، الذي يحيط كل من يقصده زائراً أو ضيفاً بكل العناية والاهتمام».