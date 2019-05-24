الامارات | «طرق دبي» توزّع المير الرمضاني على 500 أسرة متعفِّفَة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توزّع المير الرمضاني على 500 أسرة متعفِّفَة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إطلاقها فعاليات مميزة عدة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، منها توزيع المير الرمضاني على 500 أسرة متعففة من أهالي مدارس الأهلية الخيرية الخاصة في دبي والشارقة وعجمان، انسجاماً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يحل غداً (19 من رمضان)، وذلك في إطار حرصها على المشاركة والمساهمة في تعزيز قيمة العطاء في شهر الخير.

وأفادت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، بأن الهيئة وزّعت المير الرمضاني على 500 أسرة متعفِّفة من أهالي مدارس الأهلية الخيرية الخاصة في دبي، وفي كل من إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك بالتعاون مع إدارة المدارس.

وأضافت أنه تم توزيع بطاقات نول خاصة بـ«عام التسامح» على هذه الأسر المتعففة، حيث يمكن استخدامها في دفع قيمة المشتريات في عدد من محال التجزئة في إمارة دبي والإمارات الأخرى، بالإضافة إلى الاستفادة منها في دفع تعرفة وسائل النقل والمواقف العامة في إمارة دبي، مشيرة إلى تنظيم فعالية «رمضان مع ذُخر»، حيث تم توفير وجبات إفطار لكبار المواطنين المنتسبين إلى نادي ذُخر الاجتماعي، كما قام فريق المتطوعين من الهيئة بتوزيع هدايا مختلفة عليهم.