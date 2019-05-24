الامارات | «موارد الفجيرة الطبيعية» تجتمع على «الخير والتسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الفجيرة الطبيعية» تجتمع على «الخير والتسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إفطاراً جماعياً لموظفيها تحت شعار (عالخير والتسامح مجتمعين) في إطار التواصل الاجتماعي، وتوثيق أجواء الود والاخاء بين الإدارة والموظفين والعاملين بالمؤسسة في ظل الشهر الفضيل، وبالتزامن مع عام التسامح.

وقال المدير العام للمؤسسة، المهندس علي قاسم، إن (عالخير والتسامح مجتمعين) يعكس حرص المؤسسة على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين موظفيها والعاملين لديها بعيداً عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء أخوية تترجم مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.

Advertisements

وأضاف أن شهر رمضان فرصة مثالية لمثل هذه اللقاءات الودية التي تزيد من التفاعل بين موظفي المؤسسة، الأمر الذي يؤدي إلى توثيق الصلات بينهم في جو أخوي، ويعزز بينهم العمل بروح الفريق الواحد.

وأشار قاسم إلى أن التواصل بين الإدارة والموظفين يعد من أهم أسباب النجاح في العمل، ويشكل حافزاً للكوادر البشرية لتحقيق مزيد من التميّز في مختلف المجالات، وتتزايد أهميته في هذا الشهر الكريم الذي يركز على قيم التسامح والمحبة والعطاء.

وأكد الموظفون أن الإفطار الجماعي يعزز التكاتف والألفة، ما يؤثر في استمرارية التواصل بينهم خارج نطاق بيئة العمل، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام.