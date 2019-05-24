الامارات | محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان التطورات في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان التطورات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإمارات بأبوظبي ــ بزيارة الملك حمد بن عيسى إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معرباً عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصل، أمس، في زيارة أخوية إلى الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وتناول اللقاء تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، التي تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي، بما ينعكس خيراً على جميع شعوب المنطقة.

وشدد سموه على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين، وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس، إضافة إلى مواجهة مختلف التحديات الراهنة.

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من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ اعتزازه بعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى رفيع في المجالات كافة، مثمناً الدعم المتواصل لدولة الإمارات، ومواقفها المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وشعبها.

وأشاد عاهل البحرين بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساعيها الخيِّرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية، ودعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الملك حمد بن عيسى تضامن مملكة البحرين، ووقوفها الكامل إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على مصالحها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

محمد بن زايد والمستشارة الألمانية يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي، أمس، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه والمستشارة ميركل أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغيرها، وإمكانات وفرص تنميتها في مختلف الجوانب.

وتطرقا خلال الاتصال إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.